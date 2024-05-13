Актриса Санаева попала в больницу

Народная артистка России Елена Санаева, звезда фильма «Приключения Буратино», госпитализирована из-за проблем с дыханием. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 81-летняя артистка почувствовала себя плохо. Ей было тяжело дышать на фоне сердечного заболевания.

Врачи скорой помощи, которых вызвала Санаева, приняли решение о госпитализации. В больнице медики диагностировали у нее легочную эмболию.

Напомним, что Елена Санаева окончила Театральную студию киноактера в Москве в 1967 году. В том же году она дебютировала в фильме «Генерал Рахимов».

В фильмографии Санаевой более 60 работ. Она снималась в таких проектах, как «Водоворот», «Чучело», «Деревня Утка», «Законный брак», «Парфюмерша».

Наибольшую известность, по мнению критиков, ей принесла роль лисы Алисы в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино». В 1991-м она удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, а в 2022-м — народной артистки России.