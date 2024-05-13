В Книгу рекордов России попал трехлетний мальчик

Трехлетний мальчик из Урала установил рекорд: назвал 193 страны по флагам

Трехлетний мальчик-вундеркинд из Магнитогорска попал в Книгу рекордов России. Об этом пишет пресс-служба организации на официальном сайте.

Мальчик стал изучать страны после того, как на стене его комнаты появилась карта мира.

В организации уточнили, что ребенок за 16 минут и 22 секунды правильно определил названия 193 стран-членов ООН по их государственным флагам.

Юный россиянин, по словам родителей, отличается феноменальной памятью: без проблем запоминает марки машин, цифры, ноты, выучил русский и английский алфавиты.