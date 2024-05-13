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Макаревича* предложили признать террористом в России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о подготовке обращения в Следственный комитет России с предложением признать музыканта Андрея Макаревича* (включен в список иностранных агентов) экстремистом и террористом. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Макаревич* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, пожелал Украине победы в конфликте с Россией и пообещал, что приедет в страну «в первый день победы» и даст «бешеный концерт». Он также назвал «сумасшествием» критику украинских бомбежек Крыма и Белгорода и посоветовал украинским властям активнее «выстраивать линию» пропаганды в этом вопросе.

«Считаю, что подобные высказывания окончательно раскрывают всю сущность Макаревича* как предателя, финансирующего и готового финансировать нашего врага», - заявил Султан Хамзаев.

Парламентарий уверен, что музыкант «хочет развала» России, а значит - он должен быть признан экстремистом и террористом.

«Со своей стороны подготовил обращения на имя председателя СК РФ А. Бастрыкина», - подчеркнул он.

Макаревич* переехал жить в Израиль вместе со своей женой. После 24 февраля 2022 года он начал критиковать действия Москвы и отменил свои выступления в России, а позднее закрыл здесь бизнес.

Макаревич* прокомментировал удары ВСУ по Белгороду

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

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