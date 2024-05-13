Стало известно, какое наказание может грозить Макаревичу*

Певцу Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может грозить до 20 лет лишения свободы, так как его общения оказать помощь ВСУ могут подпасть под определение государственной измены, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Таким образом он прокомментировал разговор артиста с пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившими ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Обещание Макаревича оказывать помощь украинской армии потенциально подпадает под определение государственной измены в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России (статья 275 УК РФ). Данная статья предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, — пояснил юрист.

Кроме того, Макаревич заявил, что желает победы Украине в рамках специальной военной операции. Такие высказывания также могут повлечь за собой правовые последствия, уточнил юрист. Их могут расценить как дискредитацию ВС РФ, за что предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Макаревич* прокомментировал удары ВСУ по Белгороду

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили Макаревичу под видом президента Украины Владимира Зеленского. В ходе разговора с блогерами певец пожелал Украине победы и отметил, что планирует в будущем помогать ВСУ. Макаревич также заявил, что посетит Киев в «первый день победы», если позовут.