Кабмин поддержал идею о запрете продажи энергетиков детям

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним при условии его доработки. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет «Прайм».

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«Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», - говорится в документе.

Законы с ограничениями на продажу энергетиков несовершеннолетним уже приняты в подавляющем большинстве российских регионов, но на федеральном уровне такой нормы пока нет, напоминает РИА Новости.

В январе группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий розничную продажу в России безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. В пояснительной записке отмечалось, что парламентариям поступают «многочисленные обращения» по поводу того, что молодые люди без каких-либо ограничений покупают энергетические напитки, «потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе».