Макаревич* прокомментировал удары ВСУ по Белгороду

Музыкант Андрей Макаревич* (признан в России иностранным агентом) назвал палестинцев «животными» и «нелюдьми». Об этом он сказал Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в новом пранке, который опубликовали в Telegram-канале блогеров.

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Пранкеры позвонили Макаревичу от лица Владимира Зеленского. В разговоре «Зеленский» заявил, что считает «по природе животными» и «нелюдями» палестинцев.

«Это совершенно именно так и есть. К сожалению, массовое сознание человечества находится на уровне пятилетнего ребенка. И то я видел, и в Германии, и в Лондоне, про-палестинские демонстрации. Оказывается, это Израиль виноват», — сказал Макаревич*.

Кроме того, музыкант назвал «сумасшествием» критику украинских бомбежек Крыма и Белгорода. Он посоветовал украинскому лидеру активнее «выстраивать линию» пропаганды в этом вопросе.

Макаревич* пожелал победы Украине

Отдельно Макаревич* объяснился за свою встречу с президентом России Владимиром Путиным. Рокер отметил, что это произошло в «отрезок истории», когда его не раздражали действия Кремля.

«На Красной площади меня пересадили. Подошли два красивых молодых человека и спросили: "Не хотите место получше?". А я ничего не понял. Я говорю: "Да, конечно". Потом я уже начал догадываться, когда он (Путин — прим. ред.) вошел. Использовали таким образом», — оправдался Макаревич*.

Также в ходе разговора Макаревич* пожелал Украине победы в конфликте с Россией и пообещал, что приедет в страну «в первый день победы» и даст «бешеный концерт».

*признан Минюстом РФ иностранным агентом