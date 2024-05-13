Украинские telegram-каналы лгут о дефиците продуктов в Херсонской области

В украинских медиа распространилась информация, что якобы в Херсонской области есть дефицит продуктов питания, особенно хлеба. Однако эта новость является фейком. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации.

В украинских telegram-каналах стала популярна новость о том, что в Херсонской области будто бы не хватает продуктов питания и особо остро ощущается нехватка хлеба.

«На <…> левом берегу Херсонщины дефицит продуктов питания, особенно хлеба. <…> Власти не скрывают эту проблему и создали специальный чат-бот, где просят сообщать информацию о наличии хлеба», — пишет автор одного из сообщений.

При этом telegram-каналы ссылаются на председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко. Однако информация о дефиците хлеба является слухом.

На самом деле Алексеенко в посте в своем telegram-канале, на который ссылаются авторы новости, рассказал об усилении контроля за производством социального хлеба. Чиновник упомянул о том, что в двух районах Херсонской области нет собственного производства продукта, поэтому его приходится завозить. При этом в посте нет ни слова о том, что в регионе есть дефицит как обычного, так и социального хлеба, а о нехватке каких-либо других продуктов питания не сообщалось вообще: