Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич* пожелал победы Украине и пообещал отметить ее «бешеным концертом». Об этом он рассказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского.

Макаревич* переехал жить в Израиль вместе со своей женой. После 24 февраля 2022 года он начал критиковать действия Москвы и отменил свои выступления в России, а позднее закрыл бизнес. При этом музыкант хвастался, что в советские годы фактически содержал Росконцерт, принося в бюджет страны доход, схожий с доходом от завода средней величины.

В разговоре с пранкерами музыкант подчеркнул, что желает победы Киеву.

«Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни. Я желаю вам тройного здоровья. Я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех их победить. Выхода нет!» - заявил он.

По словам Макаревича*, он не намерен возвращаться в Россию, но пока не будет выступать и на Украине.

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Однако певец заверил, что приедет на Украину «в первый день победы» и даст «бешеный концерт».

Артист в разговоре с пранкерами также уточнил, что не спонсировал военных той или иной страны, но особо обратил внимание на то, что помогает гражданскому населению на Украине.

«Гражданам пострадавшим я помогаю и достаточно ощутимо», - заявил он.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом