В Севастополе временно перестал работать морской транспорт

В департаменте транспорта Севастополя заявили, что в городе временно не работают катера и паромы. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении предупредили пассажиров, что морской транспорт временно не осуществляет движение. До этого губернатор города Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов заявили, что в Севастополе не будут запускать праздничные салюты в честь Дня Победы. Они объяснили, что такое решение связано с действием в городе высокого ("желтого") уровня террористической опасности. Аксенов попросил крымчан отнестись к этому решению с пониманием.

"Уверен, что жители города-героя с пониманием отнесутся к этому решению", — заключил Развозжаев.

На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

В начале мая в Севастополе было временно приостановлено движение паромов. 28 марта дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила, что рейд через Севастопольскую бухту перекрыт. Через 17 минут его открыли.