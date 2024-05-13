Нынешний май, точнее его первая декада, стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений на территории европейской части России, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сравнил регион в этот период с воронкой, притягивающей холодные воздушные массы из Северного Ледовитого океана.

"Два центра с разными знаками - антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы - создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана", - пояснил Вильфанд ТАСС.

Синоптик назвал подобную ситуацию редчайшим погодным явлением. В результате, по его словам, из-за влияния воздушных масс Карского моря, Новой Земли, моря Лаптевых, с Восточно-Сибирского моря, то есть из очень холодных регионов, температура воздуха в начале месяца была на 8-10°C ниже нормы.

Синоптик объяснил причины аномального похолодания в мае

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что циклон с арктическим холодом отступает от Центральной России и уже к концу недели ожидается возвращение теплой погоды с температурой днем выше плюс 20 градусов.