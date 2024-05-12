МЧС показало видео спасения мужчины из-под завалов в Белгороде

МЧС России показало видео спасения мужчины из-под завалов жилого многоквартирного дома в Белгороде. Видеоролик опубликовала пресс-служба ведомства.

На кадрах спасатели выносят пострадавшего на носилках.

Как сообщили в МЧС, для спасения мужчины специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.