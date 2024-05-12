Теплая погода вернется в Центральную Россию в конце недели

Циклон с арктическим холодом отступает от Центральной России. К концу недели ожидается возвращение теплой погоды с температурой днем выше плюс 20 градусов. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Она отметила, что столь длительное майское похолодание зафиксировано впервые за 100 с лишним лет.

"В 2017 году 9 мая тоже шел снег с дождем и был сильный ветер. Но затем довольно быстро потеплело", - напомнила Паршина.

Сейчас холод ушел за Урал. Место холодного циклона уже спешит занять обширный скандинавский антициклон, рассказала синоптик. В начале недели особого тепла ждать, впрочем, не стоит. Воздух будет прогреваться постепенно. Так, в центре в понедельник плюс 10-12 градусов, во вторник воздух прогреется уже до плюс 15 градусов. Ожидается переменная облачность и без осадков. Ночи при этом еще холодные, но вероятность заморозков на почве уменьшается.

В среду до плюс 18 градусов. И также никаких осадков при переменной облачности. А вот в четверг воздух прогреется до плюс 20 градусов. И ночи уже теплее - плюс 8-10 градусов. К концу рабочей недели на небе появятся тучи и начнет накрапывать дождь. Выходные тоже с дождем. Но воздух еще прогреется - в дневные часы до плюс 21 градуса. Ночью до плюс 10-12 градусов.

"Такая температура уже будет соответствовать климатической норме середины мая", - пояснила Людмила Паршина.

Потепление придет и на северо-запад, и в Поволжье. Дожди возможны на северо-востоке - в Архангельской области, Коми, на севере Поволжья. Неустойчивая погода с ливнями и градом ожидается на юге - в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа.

Так как холодный циклон ушел на Урал, там первая половина недели ожидается ненастная. На Среднем Урале местами небольшие дожди, ночью со снегом и мокрым снегом, в Челябинской области осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег), днем дожди кратковременного характера, на юге сильный.

В Курганской области дожди, местами сильные, временами с мокрым снегом; на Южном Урале ветер окрепнет в порывах местами 15-18 м/с. На Среднем Урале с заморозками ночью до -5...-6 градусов, в Челябинской области заморозки не столь интенсивные, в отдельных районах до минус 2; днем 6-11 градусов тепла, в Пермском крае плюс 4-9 градусов.

В Свердловской области до середины недели сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности земли с температурой до минус 5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "РГ", что лето в целом ожидается теплым.

"Но надо учитывать, что утверждены новые нормы погоды для каждого месяца и региона. В них уже заложены более высокие показатели с учетом тренда на глобальное потепление климата. А если бы этот прогноз был два года назад по старым нормам, то лето можно было бы назвать жарким", - подчеркнул Роман Вильфанд.

При этом в ряде регионов прогнозируется высокий класс пожарной опасности. И все из-за антициклонального характера погоды, когда в течение почти всех суток нет облаков. Поэтому идет сильный прогрев почвы.

Июнь 2024 года прогнозируется более теплым, чем годом ранее. Теплее обычного будет на севере и в центре Западной Сибири. Второй летний месяц также ожидается более теплым по сравнению с июлем 2023 года. Теплее обычного на северо-востоке европейской России.

Выше нормы погода в конце лета будет на севере европейской территории, а также на Урале, в Сибири и в Якутии. В центральном Черноземье, в Крыму, на западе Южного федерального округа также стоит ждать жаркую погоду.