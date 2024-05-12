Единственный выживший при падении автобуса в Мойку пассажир рассказал об аварии

В Петербурге выжил только один пассажир упавшего в Мойку автобуса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МЧС.

56-летний мужчина ехал в автобусе вместе с женой. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. По словам пострадавшего, во время поездки автобус стал резко набирать скорость, после чего протаранил находившийся на дороге автомобиль и проломил ограждения. После падения с моста вода мгновенно заполнила салон, и он потерял сознание.

«Мы с женой держались за руку», — рассказал мужчина.

Помимо него, в живых остался водитель автобуса — Рахматшох Курбонов. Он проходит по возбужденному уголовному делу в качестве подозреваемого.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Одним из тех, кому выжить не удалось, оказался профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова («Военмех») Алексей Храмов. Он был доктором медицинских наук.