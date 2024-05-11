На "Госуслугах" зарегистрировались более 107 млн пользователей

Уже свыше 107 млн человек зарегистрированы на "Госуслугах", сообщил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. Госоператор обеспечивает стабильную работу портала и, в частности, защищает его от киберугроз.

"Рывок совершен с точки зрения развития цифровых госуслуг: портал и приложение стали незаменимым помощником практически для всех граждан, где уже зарегистрировано свыше 107 миллионов человек", - сказал топ-менеджер.

Утвержденный парламентом и назначенный президентом премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры своих заместителей и федеральных министров. Курировать цифровое развитие вместо Дмитрия Чернышенко будет вице-премьер Дмитрий Григоренко. Максут Шадаев оставит за собой пост министра цифрового развития.