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На "Госуслугах" зарегистрировались более 107 млн пользователей

Уже свыше 107 млн человек зарегистрированы на "Госуслугах", сообщил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. Госоператор обеспечивает стабильную работу портала и, в частности, защищает его от киберугроз.

На "Госуслугах" зарегистрировались более 107 млн пользователей
© РИА Новости
"Рывок совершен с точки зрения развития цифровых госуслуг: портал и приложение стали незаменимым помощником практически для всех граждан, где уже зарегистрировано свыше 107 миллионов человек", - сказал топ-менеджер.

Утвержденный парламентом и назначенный президентом премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры своих заместителей и федеральных министров. Курировать цифровое развитие вместо Дмитрия Чернышенко будет вице-премьер Дмитрий Григоренко. Максут Шадаев оставит за собой пост министра цифрового развития.

Общество
Дмитрий Григоренко
Михаил Осеевский
Максут Шадаев
Михаил Мишустин
Дмитрий Чернышенко
Госдума