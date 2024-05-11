Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках
В Подмосковье в ночь на воскресенье, 12 мая, возможны заморозки, предупредил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Метеоролог отметил, что минувшая ночь, как и предполагали специалисты, была в столичном регионе относительно тёплой, температура колебалась в диапазоне от +4° до +7,5°.
Вместе с тем, заметил Леус, в ночь на воскресенье в Москве минимальная температура воздуха составит +1…+3°, а на территории Новой Москвы и в Подмосковье местами столбики термометров опустятся до -1°.
Наиболее высока вероятность заморозков в северных и восточных районах региона, подчеркнул синоптик.
Ранее метеорологи сообщили, что холодные воздушные массы из Северного Ледовитого океана не дадут в ближайшие дни повыситься температуре в Москве.
Специалисты уточнили, что в воскресенье днем вероятность осадков невелика, но все же «местами по столичному региону могут покружить редкие снежинки». Температура воздуха будет колебаться от +7° до +9°.