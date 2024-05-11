Воробьев высказался о дальнейшей судьбе «Крокуса»

В настоящее время рано говорить, что будет на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла». Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Я пока не готов отвечать, там еще пока ничего не делается, — заявил губернатор.

Соответствующий комментарий глава Подмосковья дал в ответ на вопрос РИА Новости о том, какой объект может появиться на месте «Крокуса».

Пожар, о котором идет речь, произошел 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Группа вооруженных террористов открыла огонь по находившимся в здании людям, после чего они подожгли зрительный зал. Площадь обрушения конструкций в «Крокусе» после пожара составила семь тысяч квадратных метров. Последние подробности о произошедшей трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Как события в «Крокус Сити Холле» отразятся на ходе СВО

25 марта Басманный суд Москвы арестовал троих подозреваемых в организации преступления — Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых — отца и двух его сыновей. Предположительно, они помогали террористам. Информацию о террористах и подготовке нападения собрала «ВМ».