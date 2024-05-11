В России могут пересмотреть число бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно пересмотреть количество бюджетных мест в вузах, на которые идет набор.

"Нужны и долгосрочные механизмы. В том числе пересмотр контрольных цифр приема в вузы", — сказал Мишустин.

Он обратил внимание на необходимость того, чтобы выпускники высших учебных заведений отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом.

Ранее "СП" писала, что доступность детсадов для детей от двух месяцев до трех лет находится на уровне около 99,6%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам Голикова, в 83 регионах существует 100% доступность образования для детей этого возраста.