Праздник танца: в Москве завершился 28-й танцевальный кубок "Вальс Победы"

Грандиозный танцевальный турнир – 28-й Кубок ЦСКА «Вальс Победы» отгремел в Москве. Участниками соревнований стали 4000 пар из 125 городов России и зарубежья.

© организаторы турнира

В нынешнем году турнир состоялся с 1 по 3 мая на площадке спортивного комплекса ЦСКА «Игровой». По доброй традиции Кубок прошел в рамках Всемирной танцевальной олимпиады. Событие входит в Книгу Рекордов России как ивент с наибольшим числом участников-танцоров.

Яркое событие привлекло внимание тысяч неравнодушных зрителей. На протяжении трех солнечных майских дней они наслаждались эстетикой и красотой танца, драйвом и атмосферой праздника.

Кубок Победы объединил пары из 379 танцевальных клубов. Соревнования прошли во всех возрастных категориях: дети, юниоры, молодежь, взрослые и сеньоры. Настоящую харизму, стиль и индивидуальность показали участники категории «Звезды России». В эту группу входят наиболее опытные и титулованные пары, в том числе – победители и лауреаты престижных турниров Москвы и России.

© организаторы турнира

Танцоры продемонстрировали мастерство в европейской бальной программе - медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот и квикстеп. А также – в латиноамериканской программе с зажигательными самбой, ча-ча-ча, румбой, пасодоблем и джайвом.

Безусловным хитом Кубка вновь стал конкурс «Дети Войны», в рамках которого на паркет вышли танцоры, чьи детские годы пришлись на годы Великой Отечественной войны.

«Безусловно, «Дети войны» — это самая запоминающаяся и трогательная часть турнира. Из года в год мы с радостью принимаем эту группу и стоят аплодируем тем, кто был рожден в военные годы. Наш Кубок – это не просто торжество танца, но и важное напоминание молодому поколению о непростой истории нашей страны», – отмечает Виктория Кокоулина, основатель и бессменный организатор Кубка «Вальс Победы».

Победителей турнира определили на основе итогового рейтинга, где были отражены достижения каждой пары. Триумфаторами категории «Звезды России» стандарт стали Герман Пугачев и Дарья Антюфьева, Алексей Капуста и Ксения Сибушева, Анатолий Титов и Ульяна Горянина, Денис Ручка и Ксения Чумичева, Антон Бурханов и Анна Баширова, Никтита Колотухин и Елизавета Добрякова. В латиноамериканской программе финалистами стали Егор Романюк и Анастасия Пташинская, Андрей Петряев и Дарья Олюнина, Рустам Абдрахманов и Ксения Косьян, Иван Виноградов и Ольга Хребтова, Павел Яньков и Ада Павлова, Станислав Баданов и Софья Ковалева.

«Каждый год Кубок неизменно удивляет уникальными выступлениями, яркими прорывами и победами. Не стал исключением и нынешний год. Уверена, столь грандиозное событие зрители точно запомнят надолго, а быть может – и сами вдохновятся на то, чтобы попробовать себя в танцевальном спорте. Особую благодарность мы выражаем компании MayFlor – ведущему импортеру цветов в России, порадовавшую победителей турнира и участников конкурса «Дети Войны» шикарными цветочными букетами, специально доставленными на турнир прямиком с Эквадора. Мы также признательны компании «Королевская вода» - лидеру российского рынка производства артезианской питьевой воды. Вкусная чистейшая вода предала танцорам еще больше сил и энергии», – рассказывает Виктория Кокоулина.

Участников турнира также ждали приятные подарки: витаминные комплексы от постоянного друга и партнера мероприятия - компании «ВТФ», ароматические диффузоры от аромакомпании «Третье Чувство», сертификаты от салона красоты Lab.Organic, клиники эстетической стоматологии Natura Smile, наборы косметики от SkinCode, Dermedic, «Олеос» и Regenique. Особые сюрпризы партнеры мероприятия приготовили для юных танцоров: сладкие подарки от бренда шоколада Libertad, «СладМикс» и бренда мороженого BRandICE, игрушки от интернет-магазина «Хобби-Центр» и компании «0+ Медиа».

Мероприятие прошло при поддержке Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и Московской федерации танцевального спорта. А также в сотрудничестве с KUTSEVOL MEDIA по коммуникациям с партнерами и СМИ.