В РПЦ отреагировали на сожжение Библии в мангале

Сожжение книги Новый Завет молодыми людьми на Ставрополье стало следствием невоспитанности и религиозной неграмотности. Поступок возмутил православных верующих края, говорится в заявлении митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

"Все православные верующие Ставрополья возмущены данным кощунственным поступком, совершенным в Великую Пятницу, когда вся Святая Церковь вспоминает страдания и смерть Христа Спасителя на Кресте. Это действие является результатом невоспитанности и полной религиозной неграмотности нашего подрастающего поколения", - говорится в заявлении, предоставленном ТАСС в пресс-службе Ставропольской и Невинномысской епархии.

В заявлении отмечается, что подобные случаи подтверждают необходимость работы по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

Российские подростки сожгли Библию и сняли свои действия на видео

"Будем ли мы после этого еще дискутировать над вопросом, вводить ли нам "Основы духовно-нравственной культуры народов России" для школьников с 5-го по 9-й класс? В настоящее время нам необходимо бросить все усилия на духовно-нравственное просвещение нашего подрастающего поколения", - поясняется в заявлении.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону журналистам сообщили о возбуждении уголовного дела после сожжения книги Новый завет в городе Новоалександровске. По данным следствия, трое молодых людей сняли процесс на видео и опубликовали его в мессенджере, публично оскорбив религиозные чувства верующих. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.