В Петербурге врачи достали из головы пациента железный крюк

Врачи Елизаветинской городской больницы достали из головы 34-летнего жителя Санкт-Петербурга металлический крюк для буксировки автомобиля, операция прошла успешно. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителя пресс-службы медицинского учреждения.

© Telegram-канал Mash на Мойке

Там рассказали, что несчастный случай с мужчиной произошел вечером 18 апреля. Он помогал другу с буксировкой автомобиля, когда крюк оторвался и отлетел прямо в голову Никите. В результате мужчина оказался в больнице в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него открытую тяжелую черепно-мозговую травму с наличием фрагмента металлического крюка 6х4 сантиметра в тканях головы. Кроме того у него наблюдались нарушения речи и движений.

Мужчине провели декомпрессивную трепанацию черепа с удалением инородного тела. Операция продлилась три часа и прошла успешно. На данный момент он находится в удовлетворительном состоянии и демонстрирует положительную динамику в восстановлении речи и функций правой руки. По прогнозам врачей, на полное восстановление ему потребуется от полугода до года.