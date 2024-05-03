Россияне начали строить майских снеговиков

Из-за внезапных снегопадов, обрушившихся на некоторые регионы, россияне начали массово строить майских снеговиков. Фотографиями с изваяниями поделился Telegram-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

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Один из снеговиков вылеплен во дворе дома, где снег покрыл свежую траву. В качестве волос на его голове также используется трава. Другой снеговик появился среди высаженных цветов. Голову ему украшает перевернутый горшок для рассады. У еще одного снеговика есть украшение в виде листьев клубники.

Снег ранее Башкирии, где столбики термометра опустились с аномально жарких плюс 29 градусов в апреле до минус 5 градусов. С утра 3 мая снегопад обрушился на Екатеринбург и другие городах Свердловской области. Снегопад также прошелся по Нижегородской области, Татарстану, Самарской и другим регионам.