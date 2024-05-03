Путин присвоил звание Героя России 100-летнему мужчине
Житель Дагестана, которому недавно исполнилось 100 лет, стал Героем России. Это звание ему присвоил президент России Владимир Путин, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.
Ибрагим-Паша Садыков является ветераном Великой Отечественной войны. Он был награжден за мужество и героизм, проявленные в те годы, уточнил Меликов.
Глава Дагестана заявил, что Садыков является примером для нынешних бойцов. Он поблагодарил Путина от себя и от лица населения республики.
Ранее Меликов сообщил, что с десять уроженцев Дагестана стали Героями России с начала спецоперации. Десятым по счету стал полковник Магомедали Магомеджанов, который занимал должность замкомандующего 18-й армией.
Lenta.ru: главные новости