Путин присвоил звание Героя России 100-летнему мужчине

Житель Дагестана, которому недавно исполнилось 100 лет, стал Героем России. Это звание ему присвоил президент России Владимир Путин, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

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Ибрагим-Паша Садыков является ветераном Великой Отечественной войны. Он был награжден за мужество и героизм, проявленные в те годы, уточнил Меликов.

Глава Дагестана заявил, что Садыков является примером для нынешних бойцов. Он поблагодарил Путина от себя и от лица населения республики.

Ранее Меликов сообщил, что с десять уроженцев Дагестана стали Героями России с начала спецоперации. Десятым по счету стал полковник Магомедали Магомеджанов, который занимал должность замкомандующего 18-й армией.