Возобновление работы аэропорта Элисты отложили

Возобновление работы аэропорта Элисты ожидается после майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Калмыкии.

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Ранее поступила информация о планах аэропорта возобновить работу с пятницы, 3 мая.

Как стало известно, теперь аэропорт будет функционировать ежедневно в период с 09:00 до 19:00 (по московскому времени). Пропускная способность составит 12 взлетно-посадочных операций в час.

Власти России ранее выделили в виде субсидий 134,6 млн рублей для поддержки элистинского аэропорта в период его временного закрытия. Осенью прошлого года в аэропорту завершили капитальный ремонт пассажирского терминала площадью 2 130 кв. м

Напомним, что с 24 февраля 2022 года действует режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Возможность безопасного выполнения полетов в Элисте подтверждена специалистами ряда ведомств, среди которых Росавиация, Минобороны, а также Госкорпорация по организации воздушного движения.