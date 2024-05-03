Путину доверяют 83% опрошенных ФОМ россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину увеличился на 4 п.п. и составляет 83%, 83% респондентов считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение", проведенного 26-28 апреля среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 4 п.п. за неделю). Также большинство населения (83% - плюс 3 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 58% участников опроса (плюс 3 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных (плюс 5 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 50% (плюс 4 п.п.), КПРФ - 7% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 8% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 4% (без изменений).