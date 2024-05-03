Карьерный эксперт рассказал, как подготовиться к выбору профессии

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Гамынина в беседе с RT поделилась, как выбрать для себя профессию и какие факторы помогут двигаться в этом направлении.

«Профессиональная идентичность — это понимание себя в качестве представителя определённой профессии, который обладает соответствующими чертами характера и навыками. Знание об этих качествах помогает человеку выбрать то направление, в котором ему было бы интересно развиваться», — рассказала эксперт.

Первым шагом на пути профессионального самоопределения является осознание своих ценностей и принципов, которые ориентируют в выборе карьерного пути.

«Подумайте над тем, что для вас имеет значение на уровне личности. Это поможет определить, какие профессиональные интересы, моральные нормы и условия жизни для вас наиболее важны. Например, если вы цените искренность, помощь и благополучие окружающих, то можете обратить внимание на сферу здравоохранения, где вы могли бы применить эти качества», — пояснила Гамынина.

Во вторую очередь необходимо понять, кем именно человек хочет быть в профессиональной области и какую роль выполнять. Важно определить цели и мотивацию, которые будут стимулировать в процессе работы.

«Если вы обнаружите в себе желание помогать людям и бороться за справедливость, то можете стать волонтёром. Оказывая помощь людям, вы реализуете свои моральные принципы. Это позволит ощутить удовлетворение от своей работы», — отметила эксперт.

На финальном этапе важно определить, какая рабочая среда для вас наиболее комфортна.

Ранее сообщалось, что в апреле в преддверии майских праздников было открыто на 42% больше вакансий с подработкой по сравнению с мартом. Всего в России насчитывается около 122 тыс. объявлений с предложениями о частичной занятости.