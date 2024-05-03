В МЧС прогнозируют мощный шторм, который приближается к Крыму

Мощный шторм, который приближается к Крыму, может накрыть полуостров с пятницы, 3 мая, до конца недели. Об этом сообщает издание "Лента новостей Крыма" со ссылкой на главное управление МЧС России по Крыму. По данным экстренных служб, в западных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Позднее опасность пожаров будет ожидаться также на территории южного берега Крыма.

"В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора", - напомнили в МЧС о правилах поведения во время шторма.

До этого 29 апреля штормовое предупреждение объявлено также в Краснодарском крае. В регионе ожидаются дул ветер до 23 м/с, шли ливень и град.