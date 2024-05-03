Москвичка начала рожать в пункте выдачи заказов и отказалась уходить без покупок

Жительница Москвы начала рожать в одном из столичных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries и отказывалась уходить без своих покупок, пишет 360.ru. Сотрудник пункта пытался оказать ей помощь на месте, вызвав предварительно скорую помощь.

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На предложение оставить покупки женщина выругалась, сообщив, что слишком долго ждала доставку и теперь не собирается расставаться с купленными вещами.

«В итоге я поехала на скорой со всеми своими покупками, там сказали, что схватки ложные, роды будут попозже», — поделилась беременная в беседе с изданием.

Позже, когда ролик с москвичкой распространился в сети, владелец магазина, где она купила кроссовки, связался с ней и пообещал подарить 100 пар любой обуви из своего магазина.

«Отдельную комнату заводить придется. Я в шоке была», — призналась россиянка.

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