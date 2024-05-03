Москвичка начала рожать в пункте выдачи заказов и отказалась уходить без покупок

Жительница Москвы начала рожать в одном из столичных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries и отказывалась уходить без своих покупок, пишет 360.ru. Сотрудник пункта пытался оказать ей помощь на месте, вызвав предварительно скорую помощь.
На предложение оставить покупки женщина выругалась, сообщив, что слишком долго ждала доставку и теперь не собирается расставаться с купленными вещами.
«В итоге я поехала на скорой со всеми своими покупками, там сказали, что схватки ложные, роды будут попозже», — поделилась беременная в беседе с изданием.
Позже, когда ролик с москвичкой распространился в сети, владелец магазина, где она купила кроссовки, связался с ней и пообещал подарить 100 пар любой обуви из своего магазина.
«Отдельную комнату заводить придется. Я в шоке была», — призналась россиянка.
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