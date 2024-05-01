В России с 1 мая изменились правила приема на целевое обучение

С 1 мая вступают в силу изменения по приему абитуриентов на целевое обучение.

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По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, новые правила целевого набора - основная новинка предстоящей приемной кампании. Закон определяет, что целевое обучение - это получение профессионального образования в соответствии с договором, предусматривающим трудоустройство после получения диплома в соответствии с полученной квалификацией.

Абитуриент, поступающий на программу высшего или среднего профобразования, вправе заключить такой договор с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ или местного самоуправления, юрлицом или индивидуальным предпринимателем.

Как будет проходить набор на целевое обучение? Теперь все потенциальные заказчики целевого обучения будут публиковать предложения о заключении целевых договоров в открытом доступе на портале "Работа в России".

Этот портал интегрирован в суперсервис "Поступление в вуз онлайн", и абитуриенты смогут подавать заявки на заключение договора прямо на портале "Госуслуги", опираясь на предложения заказчика.

- "Работа в России" - функция для абитуриентов, которые планируют поступать в вузы на целевое обучение, - пояснила "Российской газете" замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова. - В суперсервисе они смогут найти и выбрать будущего работодателя и в электронном виде заключить договор на целевое обучение. Это облегчит взаимодействие всем сторонам - и предприятию, и вузу, и абитуриенту. Сейчас мы только запускаем этот механизм, надеюсь, что в следующем году эта процедура станет легче и прозрачнее.

Абитуриенты смогут получить информацию об организациях, которые готовы заключить договор о целевом обучении. В свою очередь, у компаний будет возможность выбрать наиболее подготовленных молодых людей, так как - внимание! - договор о целевом обучении будет заключаться уже после зачисления человека в вуз. Таким образом, исключается ситуация, когда договор заключен, а абитуриент в вуз не поступил.

В договоре о целевом обучении могут быть прописаны различные условия, например, то, что помимо трудоустройства студент будет проходить практику у заказчика целевого обучения. Или что студента во время учебы будет сопровождать наставник - представитель будущего работодателя.

Также в договоре могут быть четко прописаны требования заказчика к успеваемости, например, что в семестре не должно быть "троек". Кстати, подать заявку на целевое обучение можно как при приеме на обучение или уже во время учебы.

По данным Минобрнауки, наиболее высокие показатели целевого набора отмечаются по инженерным, медицинским и педагогическим специальностям. Так, в 2023 году по этим направлениям принято более 48,7 тыс. человек.