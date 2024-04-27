В Госдуме предложили учредить в России День защиты животных

Депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил учредить в России День защиты животных, сообщают «Известия». Об этом Нечаев заявил по итогам первого всероссийского Зоосубботника, организованного партией «Новые люди».

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В акции приняли участие три тысячи волонтеров из 46 регионов. Участники акции помогали в уборке территории, ремонте и покраске вольеров, закупке корма и ветеринарных препаратов.

Отмечается, что 4 октября предложили сделать днем защиты животных. Именно в этот день в 1865 году был утвержден устав Российского общества покровительства животным, основанного дворянами при попечительстве Александра II.

Законопроект направили на отзыв в правительство.

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