Законодатели назвали основные проблемы мусорной реформы

В этом году заканчивается срок действия нацпроекта «Экология» и входящего в него федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» — ключевого документа в этой сфере. Однако далеко не во всех регионах мусорная реформа состоялась. Если в Москве стоят контейнеры для раздельного сбора стекла, пластика и бумаги, то Сочи скоро может утонуть в мусоре из-за того, что там не могут найти места для строительства завода по его переработке, а в Якутии отходы с некоторых территорий вообще можно вывозить только по зимнику.

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На транспортировку и утилизацию бытовых отходов по всей стране только за последний год было собрано порядка 280 миллиардов рублей, однако с реализацией мусорной реформы в стране «лучше не стало, стало хуже». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей, который состоялся в Санкт-Петербурге 26 апреля. По ее словам, «надо разбираться на местах, почему так происходит».

Проблемы, которые до сих пор не решены в этой сфере, обозначили и на расширенном заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. У главы комитета Дмитрия Кобылкина особую озабоченность вызвала эксплуатация так называемых временных объектов захоронения, на которые нет нужных документов.

«Срок их действия и так продлили до 1 января 2026 года, однако построить замещающие их современные полигоны могут не успеть в Краснодарском, Алтайском, Приморском краях, Омской, Брянской и Новосибирской областях», — отметил он.

Самая непростая ситуация с организацией комплексной работы с отходами наблюдается в Новосибирской, Омской областях, Алтайском и Краснодарском краях. На черноморском побережье вообще складывается критическая ситуация из-за существенного увеличения турпотока. Для четырех объектов, запланированных в прибрежной зоне, до сих пор не найдены инвесторы, а в Сочи — еще и проблема с подходящим для этих целей участком.