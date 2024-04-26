Металлические столовые приборы исчезли из российских аэропортов из-за угрозы терактов

В местах общепита, находящихся в российских аэропортах, запретили подавать металлические столовые приборы.

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Из кафе и бизнес-залов в российских аэропортах пропали все железные вилки и ножи. Также металлические столовые приборы скоро уберут из самолетов и все российские авиакомпании. Такие меры были приняты из-за угрозы терактов на воздушном транспорте.

Минтранс РФ потребовал принять дополнительные меры безопасности. Все экипажи должны повторить и отработать алгоритм действий во время угрозы на земле и во время полета. Доступ посторонних лиц в кабину пилотов должен быть строго закрыт.

Все металлические столовые приборы, в том числе вилки и ножи, которыми пользуются в бизнес-классе, заменят на пластиковые в самолетах и аэропортах. Запрет будет действовать до 17 мая 2024 года, сообщает Telegram-канал Baza.