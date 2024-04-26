Сын Стерлигова заявил, что никогда не претендовал на наследство отца

Сын бизнесмена ультраконсервативных взглядов Германа Стерлигова Пантелеймон, комментируя решение отца лишить всех своих детей наследства из-за ереси, заявил, что никто из них никогда на него не претендовал. Его слова приводит «Фонтанка.ру».

Стерлигов указал, что у него и его братьев и сестры есть свой бизнес.

«Никто из нас никогда на него не претендовал. Каждый строит свое собственное наследство», — сказал он.

Стерлигов добавил, что владеет компанией «Инвестиционный дом Стерлигова», которая занимается недвижимостью и выпуском золотых монет. В частности, по его словам, недавно он выпустил монету к 20-летию президентского правления Владимира Путина из золота 999,9-й пробы.

Также Стерлигов подтвердил, что конфликт с отцом в семье возник после возвращения его сестры Пелагии, брата Арсения и их матери Алены в Русскую православную церковь.

Ранее бизнесмен Герман Стерлигов публично заявил о лишении всех детей наследства, назвав свою дочь и жену еретичками, а двух сыновей — блудными.