Умер народный артист России актер Василий Решетников

Не стало народного артиста России, актера театра и кино Василия Решетникова.

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Василий Решетников родился 31 мая 1950 года. В 1977-м окончил Красноярское училище искусств. В 1977-1978 годах начинал карьеру в Красноярском драматическом театре имени Пушкина. В 1978-2007 годах - актер Норильского Заполярного театра драмы имени Маяковского. В 2007 году вернулся в Красноярский драматический театр.

Звания "Заслуженный артист России" был удостоен в 1996-м, народный - с 2002-го.

Решетников - один из самых известных, узнаваемых и любимых сибирских актеров.

Среди его театральных работ - Ихарев ("Игроки" Гоголя), Кочкарев ("Женитьба" его же), Луцио ("Мера за меру", Шекспир), Тибальд ("Ромео и Джульетта", он же), "Трехгрошовая опера" Брехта, "Чайка" Чехова, "Таланты и поклонники" Островского, "Темные аллеи" Бунина, десятки других. В 2022-м снялся в спортивной драме "Начни сначала".

В 2011 году по итогам творческого сезона театра Решетников стал победителем конкурса зрительских симпатий и был назван "Актером года".

Об уходе народного артиста сообщила пресс-служба Красноярского драматического театра.