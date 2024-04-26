Блиновская выставила на продажу свой Lamborghini для погашения долгов

Блогер Елена Блиновская выставили все свое имущество на продажу для погашения долгов по налогам. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

По словам правозащитницы, все лоты можно найти на «соответствующих ресурсах».

— На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу, — передает слова Сальниковой РИА Новости.

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За несколько дней до судебного заседания, которое состоялось 24 апреля, на одном из сайтов по продаже автомобилей появился оранжевый Lamborghini Urus, который, предположительно, принадлежал Блиновской. Это подтверждает год выпуска автомобиля — 2021. Именно в этом году блогер приобрела свой Lamborghini. Стоимость автомобиля составляет 38 миллионов рублей.

На заседании Мосгорсуд продлил арест блогеру еще на три месяца. Тогда же адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказала, что следствие снимет арест с части имущества подзащитной для погашения долгов.