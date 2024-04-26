Путину доверяют 79% опрошенных ФОМ россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину снизился на 3 п.п. и составляет 79%, 80% респондентов считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение", проведенного 19-21 апреля среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (минус 3 п.п. за неделю). Также большинство населения (80% - минус 3 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса (минус 4 п.п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 55% опрошенных (минус 5 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 46% (минус 8 п.п.), КПРФ - 8% (плюс 2 п.п.), ЛДПР - 8% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 3% (плюс 1 п.п.), "Новых людей" - 4% (плюс 1 п.п. ).