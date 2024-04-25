Малышева рассказала, как в РФ борются с распространением малярии

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что в России превентивно истребляют малярийных комаров. Об этом она рассказала в эфире передачи «Жить здорово!».

По словам Малышевой, это делают для того, чтобы минимизировать риск распространения малярии в России. Как уточнила врач, особые специалисты проверяют состояние российских водоемов — при обнаружении в них личинок малярийных комаров, всех насекомых уничтожают.

При этом Малышева добавила, что риск подцепить малярию все же есть — проще всего заболеть при посещении стран Африки. По этой причине телеведущая напомнила о мерах предосторожности, которые необходимо заранее найти на сайте посольства страны, в которую вы отправляетесь. Кроме того, врачи рекомендуют начать прием особых препаратов за две недели до путешествия.

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