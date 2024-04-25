Писаренко рассказал, кто может заменить Маслякова в КВН

Участник команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко заявил, что вместо Александра Маслякова новым ведущим юмористической программы может стать телеведущий и капитал «Сборной Санкт-Петербурга» Дмитрий Хрусталев. Об этом сообщает News.ru.

По словам Писаренко, ему об этом рассказал сам Хрусталев. Он также добавил, что в качестве ведущих рассматривали Валдиса Пельша и Вадима Галыгина.

«Мы недавно выступали с Митей Хрусталевым в Москве, он со сцены заявил, что он будет новым ведущим КВН, я не утверждаю, но с его слов это так. Не беру на себя ответственность, но и это не слухи, это все со слов Хрусталева. Еще, со слов Мити, были варианты Пельша и Галыгина», — рассказал он.

Ранее в семье Александра Маслякова отказались комментировать новости о болезни телеведущего.