Бросивший сына в сугроб блогер снова подверг жизнь ребенка опасности

Блогер Сергей Косенко показал, как держал пятимесячного мальчика за бортом яхты во время ее движения. Он опубликовал соответствующую фотографию в социальных сетях, передает Life.

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Напомним, что зимой Косенко оскандалился тем, что бросил сына в сугроб. На этот раз он опубликовал кадр в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) со следующей подписью: «Пап, может не надо?». Один вечер из жизни босса».

Пользователи негативно отреагировали на такую публикацию. Они выступили за лишение Костенко родительских прав. Россияне писали следующее: «Заберите у него сына, пока не стало поздно», «Боже мой, опять! Бедный ребенок», «Я так телефон боюсь держать, а это ребенок!», «Видимо, самого Сергея уронили в детстве», «Когда уже у него заберут ребенка?», «Ребенок у вас вместо куклы».

В январе Косенко опубликовал в соцсетях ролик с подписью «Первый полет Лео», на котором он сначала раскачивал своего двухмесячного сына, а затем бросил его в высокий сугроб.

Сам блогер утверждал, что на кадрах не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо.