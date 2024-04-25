В «Фобосе» заявили о появлении в Крыму «желтых осадков»

В "Фобосе" заявили, что в РФ появились "желтые осадки" из-за пришедшей африканской пыли
Желтые осадки и желтое небо наблюдают жители Белгорода и Крыма в результате африканской песчаной бури, пришедшей в Россию.
Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
"В Россию добралась африканская пыль и песок. На фото "желтые осадки" в Белгороде. Небо стало желтым, а после дождя на машинах и предметах остался налет. Похожее наблюдали и в Крыму", - написал Тишковец.
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Синоптик предупредил, что шлейф африканской пыли может распространиться до северо-запада страны.
"Концентрация гидрометеоров пыльной и песчаной бури из Сахары ничтожна мала. "Красная Минерва" - так называют греческие метеорологи мощную песчаную бурю из Сахары, накрывшую Балканы", - добавил Тишковец.