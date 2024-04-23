Россияне поддержали возрастную маркировку «кукол в гробиках»

Большинство россиян (57%) выступили за маркировку детских игрушек, свидетельствуют результаты опроса NEWS.ru.

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Респонденты считают, что производителей нужно обязать делать это, так как не все предметы для детских игр безопасны для психики ребенка. При этом 19% опрошенных называют идею «неплохой», но считают, что мера не потребуется «с нормальными родителями и воспитанием».

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие порядка 3,5 тысяч человек, лишь один процент участников выступают категорически против данной меры. Пять процентов респондентов считают, что такие меры необходимо применить лишь к фильмам и книгам достаточно. При этом 16% опрошенных в шутку призвали к маркировке депутатов.

Поводом для проведения опроса послужило предложение первого замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой. Она призвала обязать производителей маркировать игры и игрушки по возрасту от 0 до 16 лет. Парламентария возмутили «жуткие синие монстры с длинными руками, куклы в гробиках и даже унитазы с торчащими из них головами». По ее словам, законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, как только будет готов ГОСТ.