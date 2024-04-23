Блогер Алексей Блиновский пожаловался на попытки Минобороны разорвать с ним контракт о военной службе и попросил помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Газета.Ru

Как уточняет канал, Алексей попросил Бастрыкина приостановить действия, направленные на расторжение его контракта с Минобороны России. Мужчина заявил, что происходящее является нарушением закона. Telegram-канал также сообщил, что документ между мужем блогера и оборонным ведомством был подписан месяц назад. News.ru

Ранее сообщалось, что Блиновский отправился на фронт для участия в специальной военной операции. Он подписал контракт с Минобороны. В мае прокуратура Москвы предъявила Блиновскому обвинение в легализации денежных средств. Ura.Ru