В России обнаружена новая схема обмана с помощью полиса ОМС

Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг заявил о выявлении в РФ новой схемы мошенничества, которая связана с заменой полисов обязательного медицинского страхования, передает РИА Новости.

Собеседник отметил, что от лица страховщиков злоумышленники пытаются убедить своих потенциальных жертв скачать якобы приложение Минздрава. Эксперт назвал его программой для удаленного доступа к устройству и хищения средств.

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Кроме того, по его словам, под прикрытием этого приложения можно загрузить на смартфон банковский троян, перехватывающий коды из SMS и выводящий средства из мобильного банка.

Пока аферисты использовали данную схему только в Приморье, однако есть риск, что она будет распространена в других регионах России, подчеркнул глава SafeTech.

Ранее «Известия» сообщили, что аферисты от лица финансовых организаций активно предлагают отказаться от спама и предложений оформить кредитные карты. Потенциальные жертвы сообщают код из СМС, за счет которого злоумышленники получают доступ к «Госуслугам».