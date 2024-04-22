ВЦИОМ: более половины россиян легко могут проводить время без смартфона

Более половины (58%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) утверждают, что могут легко проводить время без смартфона. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"Более половины россиян утверждают, что легко могут проводить время без смартфона и не думать о пропущенных уведомлениях (58%). Четверть опрошенных, напротив, испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время (26%). Не задумываются о проблемах такого рода еще 14% россиян - такова доля "непользователей" смартфонов в нашей стране", - говорится в сообщении.

При этом две трети (66%) пользователей смартфонов не готовы заменить его обычным кнопочным телефоном.

В представлении российских пользователей главная функция смартфона - возможность поддерживать связь с родными и близкими (86%). Около трети респондентов также используют его для решения учебных/рабочих задач и чтения новостей (41% и 39% соответственно), просмотра социальных сетей (32%), онлайн-покупок (31%) и просмотра видео, фильмов, сериалов (30%).

Россияне также часто используют свои смартфоны для перерыва на работе/учебе (51%), отдыха (49%) и перед сном (46%). Почти четверть (25%) не расстаются с телефоном и во время приема пищи.

Опрос проводился 14 апреля, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.