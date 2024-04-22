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ВЦИОМ: более половины россиян легко могут проводить время без смартфона

Более половины (58%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) утверждают, что могут легко проводить время без смартфона. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

ВЦИОМ: более половины россиян легко могут проводить время без смартфона
© ТАСС
"Более половины россиян утверждают, что легко могут проводить время без смартфона и не думать о пропущенных уведомлениях (58%). Четверть опрошенных, напротив, испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время (26%). Не задумываются о проблемах такого рода еще 14% россиян - такова доля "непользователей" смартфонов в нашей стране", - говорится в сообщении.

При этом две трети (66%) пользователей смартфонов не готовы заменить его обычным кнопочным телефоном.

В представлении российских пользователей главная функция смартфона - возможность поддерживать связь с родными и близкими (86%). Около трети респондентов также используют его для решения учебных/рабочих задач и чтения новостей (41% и 39% соответственно), просмотра социальных сетей (32%), онлайн-покупок (31%) и просмотра видео, фильмов, сериалов (30%).

Россияне также часто используют свои смартфоны для перерыва на работе/учебе (51%), отдыха (49%) и перед сном (46%). Почти четверть (25%) не расстаются с телефоном и во время приема пищи.

Опрос проводился 14 апреля, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Общество
ВЦИОМ