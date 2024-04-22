В России появятся электронные студенческие билеты и зачетки

Электронные студенческие билеты и зачетные книжки появятся на Госуслугах. Их можно будет использовать наравне с бумажными. Постановление об этом подписало Правительство. Отвечать за проект будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры. Российская газета

«С 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года в России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид», — говорится в сообщении. RT на русском

«Пилотный проект пройдет на добровольной основе, он коснется: студентов колледжей и вузов, ординаторов, аспирантов», — уточнили в правительстве. Газета.Ru