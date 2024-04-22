Симоньян назвала войну выгодной для «конгломерата жирных котов»

Война очень выгодна для «конгломерата жирных котов», которые управляют США, Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

© Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют не президенты, не конгресс, не палата представителей. Управляет конгломерат жирных котов. И война для них — супервыгодна. Была выгодна всегда и будет выгодна всегда», — сказала она.

При этом главред RT добавила, что спецоперация закончится только тогда, когда все цели будут достигнуты в том объеме, который Москва считает удовлетворительным.

14 апреля Симоньян в эфире передачи Соловьева призвала оставить Россию и Украину в покое. «Отстаивайте интересы своих стран, нас — оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. Это будет для нас замечательный итог», — высказалась она.