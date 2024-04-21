С бизнеса Чекалиной взыщут еще 22, 5 миллиона рублей

Компания ООО «Би Фит»,одним из учредителей которой и владельцем 75% акций является Валерия Чекалина (Лерчек) должна выплатить более 22 млн рублей ООО «Темполайн Логистика» за логистические услуги.

«Би Фит» занимается розничной продажей косметических товаров и предметов личной гигиены. По договору с «Темполайн Логистикой» последняя осуществляла их хранение, сборку и отправку. Но в какой-то момент «Би Фит» перестала исполнять свои обязательства.

Ранее логистическая компания обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к компании Лерчек о взыскании 22 033 436 рублей 40 копеек задолженности по договору от 31.10.2019 года, из них 20 421 566 рублей 36 копеек - долг, 1 611 870 рублей 40 копек – неустойка. Эти цифры приводит ТАСС, журналисты которого ознакомились с решением суда.

Стороны заключили мировое соглашение, компания-должник согласна выплатить требуемое.

Ранее судья мирового судебного участка на два месяца приостановил бракоразводный процесс между блогером Лерчек с супругом Артемом. Заседание отложено до 11 июня. Сами блогеры в суде не появляются, их интересы представляют юристы.