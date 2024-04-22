В России началась шестидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 22 по 27 апреля, затем начнутся длинные выходные в связи с майскими праздниками. Отдых запланирован с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Выходной с 27 апреля перенесут на 29 апреля. Таким образом, перед первыми майскими праздниками будет шестидневная рабочая неделя. Также выходной с 2 ноября перенесут на 30 апреля. Вторые четыре выходных - с 9 по 12 мая - стали возможными благодаря переносу праздничного дня с 6 января на 10 мая.