Высота сугробов в Петербурге в апреле достигла 11 см

В Петербурге вчера вечером и ночью шел снег, утром высота снежного покрова достигла 11-12 см. Однако уже днем небольшие сугробы начали таять. Об этом сообщил петербургский синоптик Александр Колесов.

«Высота снежного покрова на утро 20 апреля составила в центре города 11 см, в Кронштадте 12 см, на побережье Невской губы 7-8 см, видно сдувало ветром», — написал Колесов в Telegram-канале.

По его словам, еще больше снега выпало на Карельском перешейке, «прямо как зимой». В Выборге высота покрова составила 18 см, а в Сосново 17 см.

Колесов отметил, что такие значения далеки от рекордных, зафиксированных в прошлые годы. Например, в апреле 1991-го снежные сугробы выросли до 28 см.

В воскресенье циклон, вызвавший осадки, ушёл к Петрозаводску. В Петербурге снегопад прекратился, снег начал таять.

В северной столице сейчас +2…+3 градуса, в Ленинградской области от -1 до -5, но температура также повысится до плюсовой в воскресенье днем.