Два месяца до фестиваля: полный lin-up "Дикой Мяты"

До мультиформатного музыкального фестиваля «Дикая Мята» осталось меньше двух месяцев – open-air пройдет 14–16 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), ставшим за годы местом притяжения меломанов со всей страны. На три дня территория фестиваля превратится в большой музыкальный город с шестью сценами, фудкортом, территорией красоты и здоровья Green Age, детским садом, комнатой матери и ребенка, палаточными лагерями и гостиницей, ярмарками, бесплатными питьевыми фонтанчиками, спортивными площадками и развлекательными зонами для детей и взрослых.

С 2022 года территория фестиваля функционирует круглогодично как арт-кэмп, принимая путешественников и любителей музыки со всей страны.

«Дикая Мята» совместно с Yappy Music запустили конкурс для молодых и ярких музыкантов

Для многих молодых и талантливых артистов «Дикая Мята» стала первой большой сценой в карьере, и некоторые из них сегодня – выступают как хэдлайнеры фестиваля. «Дикая Мята» всегда уделяла и уделяет большое внимание новой музыке, ведь главная цель open-air находить и показывать самое интересное и актуальное, что есть в современной музыкальной индустрии.

Вместе с приложением вертикальных видео Yappy фестиваль объявил большой конкурс для музыкантов «Дикорастущая музыка», которые скоро поселятся в плейлистах зрителей. Победители конкурса смогут выступить на «Дикой Мяте», а также получат поддержку от лейбла Yappy Music. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо загрузить видео своего выступления до 60 секунд в приложение Yappy с хэштегом #дикорастущаямузыка, после этого будут отобраны полуфиналисты, которые выступят в арт-кэмпе «Дикая Мята» на промежуточных концертах. Прием работ идет до 6 мая, а победители будут объявлены 27 мая.

Подробные правила конкурса доступны на сайте фестиваля.

«Дикая Мята» - территория добра и детства

Ежегодно «Дикая Мята» уделяет большое внимание территории детства и сотрудничеству с благотворительными фондами. Для юных меломанов и их родителей во время фестиваля работают комната матери и ребенка, детский сад с аниматорами, проводятся мастер-классы и конкурсы, и, конечно, работает детская сцена, на которой юные артисты представляют исключительно собственное творчество.

Территория детства - место реализации творческого потенциала детей и их родителей с помощью искусства и развлечения во всех проявлениях. Аниматоры и ростовые персонажи любимых героев, аквагрим и блеск-тату, мастер-классы и крио-кухня, зона отдыха и пространства для развлечений — спортивная, музыкальная, мультимедийная (VR и PlayStation) зоны. Каждый ребенок найдет занятие по душе - сможет смастерить свой уникальный значок, парусный кораблик или браслет, посетить полезные уроки по «Безопасной прогулке» и многое-многое другое. Здесь будут организованы как бесплатные развлечения и мастер-классы, так и платные занятия.

Также в 2024 году «Дикая Мята» продолжает сотрудничество с благотворительными фондами и центрами психологической помощи для взрослых и детей, создавая пространство добрых дел на фестивале. Здесь будут проходить мастер-классы, благотворительные ярмарки, беспроигрышные лотереи, можно получить информацию о каждом фонде и их помощи. Все собранные пожертвования будут направлены на целевые нужды.

«Дикая Мята» - вечерние концерты сцены Sirena и яркие дебюты

Фестиваль «Дикая Мята» продолжает объявлять лайн-ап этого года – гостей open-air ждет шесть сцен и более 100 выступлений за три дня. Уже известно, что в пятницу 14 июня на сцене Sirena с исключительным шоу выступит группа The Hatters: Big Show, в субботу 15 июня кульминацией программы станет выступление Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы» с программой «40 лет Nautilus Pompilius», а закроет «Дикую Мяту 2024» - Zoloto.

Для Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы» выступление на фестивале станет первым. Культовая программа и любимые миллионами хиты: Nautilus Pompilius – это целая жизнь с десятками знаковых песен, эмоциями и воспоминаниями, которые навсегда остаются рядом с теми, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева.

Также на этой неделе были заявлены еще две интересные и яркие фестивальные премьеры: одной из которых станет выступление первой певицы из космоса Юлии Пересильд и группы «Мандрагора», и впервые выступит ска-бэнд из Мексики Out of Control Army, который покоряет сцены и музыкальные фестивали по всему миру, и этим летом впервые выступит в России, и, конечно, первый концерт состоится на «Дикой Мяте».

Line-up 2024: The Hatters: Big Show, Вячеслав Бутусов: 40 лет Nautilus Pompilius, Zoloto, Drummatix, Дайте танк (!), Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, Базар, polnalyubvi, Нейромонах Феофан, Найк Борзов, Юлия Пересильд & Мандрагора, Антоха МС, лампабикт, План Ломоносова, СмешBand, Гудтаймс, Out Of Control Army (MX), Элли на маковом поле, нееет, ты что, Несладко, Oligarkh, Созвездие Отрезок, мытищи в огне, The Starkillers, Минаева, Tardigrade Inferno, Драгни, Обстоятельства, Билли Новик с песнями Егора Летова, Вадяра Блюз, Бонд с кнопкой, Levandowskiy & Sche, Soltwine, TMNV, Инкогнито, Xarista, Фанкин, Чемодан Гризли, Salvador, Blizkey, Лиза Матрешка, Gilead, ищикосьеву, black lama, ToT SamY, Terra, Breaking System, Moscow Klezmer Band, Пока Все Змеи Спят и многие другие — новые анонсы каждую неделю!

Стоимость билетов: от 1750 до 10000 рублей. С 22 апреля – подорожание стоимости билетов!

