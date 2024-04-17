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Глава СПЧ предложил ставить мигрантов на воинский учет при выдаче паспорта

Процедуру постановки мигранта на воинский учет нужно объединить с получением ими российского гражданства, считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова приводит РИА Новости.

Глава СПЧ предложил ставить на воинский учет мигрантов
© РИА Новости
«Мигранты получают гражданство России, но многие из них, мужчины, не становятся на воинский учет. Новоиспеченный гражданин получает паспорт, но на воинский учет не встает. Наше предложение очень простое: давайте организуем так эту процедуру [получения гражданства и постановки на воинский учет], чтобы это происходило в одно время за одним и тем же столом», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ напомнил, что у граждан России есть не только права, но и обязанности.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре ужесточить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции. Глава государства также призывал добиваться соблюдения мигрантами законов и традиций принимающей их страны.

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